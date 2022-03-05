Розвідка оприлюднила список льотчиків ворога. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n167953-gur-opryludnylo-spysok-lotchykiv-voroga-yaki-bombyly-mista-ukrayiny.html

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Список військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України, оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Розвідники розкрили імена особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому «Ліда». У списку значаться понад 100 льотчиків різних звань — від лейтенанта до полковника. Повний список ворожих пілотів з’явився на сайті ГУР.

В управлінні переконують, що вже працюють над їхнім пошуком, щоб вони відповіли за свої військові злочини.

Дані особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! — наголосили в ГУР.



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Список льотчиків ворога, які вилітали з Білорусі бомбити Україну (мовою оригіналу):

Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;

Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;

Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;

Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;

Майор Кутиков И.П., командир звена;

Майор Корнев В.В., командир звена;

Майор Михендеев А.А., командир звена;

Майор Исмагилов В.В., командир звена;

Майор Шевяков А.В., командир звена;

Майор Разуваев С.А., командир звена;

Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;

Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;

Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;

Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;

Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;

Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;

Капитан Гречаний М.А., старший летчик;

Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;

Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;

Майор Фатеев А.С., старший летчик;

Майор Котляр П.А., старший летчик;

Капитан Таран С.Н., командир вертолета;

Капитан Глухин П.С., командир вертолета;

Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;

Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;

Капитан Баришев А.А., командир вертолета;

Капитан Андреев П.А., командир вертолета;

Майор Юфриков А.В., командир вертолета;

Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;

Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;

Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;

Майор Игошин А.В., командир вертолета;

Капитан Кленов П.А., командир вертолета;

Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;

Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;

Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;

Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;

Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;

Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;

Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;

Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;

Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;

майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;

майор Жиляев Д. Н., командир звена;

капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;

майор Лазарев А. Ю., старший летчик;

капитан Бараев В. С., командир вертолета;

капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;

капитан Власов А. А., командир вертолета;

старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;

майор Захаров А. В., командир вертолета;

майор Грович Р. В., командир звена;

капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;

майор Писарев М. М., старший летчик;

старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;

майор Зайцев А. С., командир звена;

капитан Бутенко О. И., командир вертолета;

капитан Попов Н. А., старший летчик;

старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;

майор Маврин Д. Н., командир звена;

майор Макаров Д. Д., командир вертолета;

майор Меркулов А. И., командир вертолета;

старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;

подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;

капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;

капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;

майор Вотяков А. С., старший летчик;

лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;

лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;

лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;

лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;

майор Бугай Н. В., штурман звена;

лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;

капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;

старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;

капитан Лаптев А. В., штурман звена;

старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;

старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;

капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;

майор Андреев А. А., штурман звена;

старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;

капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;

старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;

майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;

старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;

майор Кобец Р. С., штурман-оператор;

майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

Нагадаємо, НАТО відмовляється закривати небо над Україною. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону — відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Цього не робитимуть, бо існує ризик повномасштабної війни в Європі.