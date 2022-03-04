Єнс Столтенберг, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/ua/n167932-nato-ne-zakryvatyme-nebo-nad-ukrayinou-stoltenberg.html

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НАТО не створюватиме над Україною безпольотної зони.

Відповідне питання розглядалося сьогодні, 4 березня, на екстреній зустрічі НАТО, проте згоди на цей крок серед союзників немає. Про це під час брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Європейська правда».

Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України, — заявив він.

На уточнювальні запитання, чи може ще Альянс переглянути позицію, Столтенберг натякнув, що таке рішення неможливе.

На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною, — наголосив він. — Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі.

Столтенберг наголосив, що єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону — відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки.

Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання, — зазначив він.



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Генсек НАТО додав, що саме тому країни-члени Альянсу здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

Джерело: «Європейська правда»