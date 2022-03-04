НАТО обговорить запровадження безпольотної зони над Україною

https://racurs.ua/ua/n167929-nato-obgovoryt-zaprovadjennya-bezpolotnoyi-zony-nad-ukrayinou-mzs-ispaniyi.html

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НАТО обговорюватиме запровадження забороненої для польотів зони над Україною.

Переговори щодо цього питання почнуться вже сьогодні, 4 березня, повідомляє видання Onet. pl із посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе запровадження забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися у п’ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США, — розповів політик.

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Нагадаємо, 3 березня прес-секретар Білого дому США Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру створювати безпольотну зону над Україною, оскільки це загрожує війною з РФ.

Джерело: Onet. pl