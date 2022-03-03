США пояснили, чому не будуть створювати безпольотну зону над Україною

https://racurs.ua/ua/n167905-ssha-poyasnyly-chomu-ne-budut-stvoruvaty-bezpolotnu-zonu-nad-ukrayinou.html

Ракурс

Прес-секретар Білого дому США Джен Псакі повідомила, що США не мають наміру створювати безпольотну зону над Україною, оскільки це загрожує війною з РФ.

Вашингтон хоче уникнути саме цього, — сказала Псакі на брифінгу у Вашингтоні 3 березня.

Крім того, Псакі зазначила, що 90% російських військ уже в Україні. США вбачають у цьому ознаку військової слабкості Росії. Додаткові війська до кордону поки що не стягуються.

.

США передають Україні розвідувальну інформацію про війська РФ в режимі реального часу.

Влада США вважає, що президент України Володимир Зеленський зберігає контроль над збройними силами країни, але побоюється за його безпеку, повідомляє представник Пентагону.