Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки

https://racurs.ua/ua/n167904-try-naybilshi-banky-ukrayiny-na-period-voiennogo-stanu-skasuvaly-komisiyi-za-bezgotivkovi-rozrahunky.html

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Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки.

Найбільші українські банки — «Ощадбанк», «ПриватБанк» і «Райффайзен Банк» — скасовують еквайрингові комісії для клієнтів цих банків — торговців, які приймають банківські картки.

У цих фінансових установах повідомили, що нові умови еквайрингу діятимуть до кінця березня з можливою пролонгацією в залежності від ситуації в країні.

Банки закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками, адже оплата критично важливих товарів готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного.

Ініціатива відкрита для міжнародних платіжних систем, всіх банків, рітейлерів та інших зацікавлених сторін.

Усі торговельні мережі мають приймати платіжні картки для розрахунків.