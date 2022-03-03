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Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки
Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахункиhttps://racurs.ua/ua/n167904-try-naybilshi-banky-ukrayiny-na-period-voiennogo-stanu-skasuvaly-komisiyi-za-bezgotivkovi-rozrahunky.htmlРакурс
Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки.
Найбільші українські банки — «Ощадбанк», «ПриватБанк» і «Райффайзен Банк» — скасовують еквайрингові комісії для клієнтів цих банків — торговців, які приймають банківські картки.
У цих фінансових установах повідомили, що нові умови еквайрингу діятимуть до кінця березня з можливою пролонгацією в залежності від ситуації в країні.
Банки закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками, адже оплата критично важливих товарів готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного.
Ініціатива відкрита для міжнародних платіжних систем, всіх банків, рітейлерів та інших зацікавлених сторін.
Усі торговельні мережі мають приймати платіжні картки для розрахунків.
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За інформацією Данила Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, штраф за відмову у сплаті карткою складає 8,5 тис. грн. Про це він повідомив 1 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.