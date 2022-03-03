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Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки

Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки

3 бер 2022, 20:43
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Три найбільші банки України на період воєнного стану скасували комісії за безготівкові розрахунки.

Найбільші українські банки — «Ощадбанк», «ПриватБанк» і «Райффайзен Банк» — скасовують еквайрингові комісії для клієнтів цих банків — торговців, які приймають банківські картки.

У цих фінансових установах повідомили, що нові умови еквайрингу діятимуть до кінця березня з можливою пролонгацією в залежності від ситуації в країні.

Банки закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками, адже оплата критично важливих товарів готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного.

Ініціатива відкрита для міжнародних платіжних систем, всіх банків, рітейлерів та інших зацікавлених сторін.

Усі торговельні мережі мають приймати платіжні картки для розрахунків.

Всі торговельні мережі мають приймати платіжні картки - Держпродспоживслужба



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За інформацією Данила Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, штраф за відмову у сплаті карткою складає 8,5 тис. грн. Про це він повідомив 1 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Джерело: Ракурс


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