НАТО обсудит введение бесполетной зоны над Украиной

https://racurs.ua/n167929-nato-obsudit-vvedenie-bespoletnoy-zony-nad-ukrainoy-mid-ispanii.html

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НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной.

Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта, сообщает издание Onet. pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США, — рассказал политик.

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Напомним, 3 марта пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявляла, что США не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку это угрожает войной с РФ.

Источник: Onet. pl