У Кремлі відмовилися від прямої розмови між Путіним та Зеленським

Володимир Путін, фото: Yahoo News

https://racurs.ua/ua/n167931-u-kremli-vidmovylysya-vid-pryamoyi-rozmovy-mij-putinym-ta-zelenskym.html

Ракурс

У Кремлі відмовилися від проведення прямої розмови між президентами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що Пєсков також заявив, що РФ не відмовляється від вимоги щодо «денацифікації» України, про що раніше заявили в Офісі президента України.

Зеленський вчора, 3 лютого, під час прес-конференції з іноземними ЗМІ закликав Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.

.

Варто додати, що очліьник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нещодавно заявив, що його країна хотіла б організувати зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та України на полях дипломатичного форуму в Анталії.

Джерело: Meduza