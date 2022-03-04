В Кремле отказались от прямого разговора между Путиным и Зеленским

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Владимир Путин, фото: Yahoo News
В Кремле отказались от прямого разговора между Путиным и Зеленскимhttps://racurs.ua/n167931-v-kremle-otkazalis-ot-pryamogo-razgovora-mejdu-putinym-i-zelenskim.htmlРакурс
У Кремлі відмовилися від проведення прямої розмови між президентами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє видання Meduza.
Зазначається, що Пєсков також заявив, що РФ не відмовляється від вимоги щодо «денацифікації» України, про що раніше заявили в Офісі президента України.
Зеленський вчора, 3 лютого, під час прес-конференції з іноземними ЗМІ закликав Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.
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Варто додати, що очліьник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нещодавно заявив, що його країна хотіла б організувати зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та України на полях дипломатичного форуму в Анталії.
Джерело: Meduza
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