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Владимир Путин, фото: Yahoo News

В Кремле отказались от прямого разговора между Путиным и Зеленским

4 мар 2022, 15:28
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У Кремлі відмовилися від проведення прямої розмови між президентами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що Пєсков також заявив, що РФ не відмовляється від вимоги щодо «денацифікації» України, про що раніше заявили в Офісі президента України.

Зеленський вчора, 3 лютого, під час прес-конференції з іноземними ЗМІ закликав Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.



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Варто додати, що очліьник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нещодавно заявив, що його країна хотіла б організувати зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та України на полях дипломатичного форуму в Анталії.

Джерело: Meduza


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