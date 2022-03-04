В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь

Мобильная связь исчезла на Херсонщине, фото: SignalBooster

https://racurs.ua/n167930-v-hersonskoy-oblasti-okkupanty-otkluchili-mobilnuu-svyaz.html

Ракурс

На території всієї Херсонської області окупанти відключили мобільний зв’язок у мережах «Київстар» та Vodafone.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

Окупанти відключили мобільні мережі #Vodafone та #Київстар на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише WiFi, — зазначається в повідомленні. — З'ясовуємо ситуацію.



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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що сьогодні в середині дня на Херсонщині зник мобільний зв’язок.

Варто додати, що Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про плани окупантів провести в Херсоні постановковий мітинг за створення так званої «Херсонської Народної Республіки». Для цього до міста автобусами звозять людей, котрі видаватимуть себе за місцевих жителів.