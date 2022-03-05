В окружении Путина начался раскол - Центр противодействия дезинформации

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ.

Більшість представників еліти РФ планує евакуацію своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни. Про це повідомили джерела в українській розвідці.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол.