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Ракурс
В оточенні Путіна почався розкол - Центр протидії дезінформації

В оточенні Путіна почався розкол — Центр протидії дезінформації

5 бер 2022, 17:53
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У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ.

Більшість представників еліти РФ планує евакуацію своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни. Про це повідомили джерела в українській розвідці.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол.

Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в свого ідола. Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом 90 млрд дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол. — повідомили в Центрі

Сьогодні заяви зробили власник «Новатек» Леонід Міхельсон, засновник «Русалу» Олег Дерипаска, власник «Лукойл» Вагіт Алекперов, голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.



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Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

Джерело: Ракурс


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