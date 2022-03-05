Оккупанты срывают эвакуацию — что происходило в Ирпене, Волновахе и Мариуполе (ФОТО)

https://racurs.ua/n167983-okkupanty-sryvaut-evakuaciu-chto-proishodilo-v-irpene-volnovahe-i-mariupole-foto.html

Ракурс

Російські окупанти зривають евакуацію мирних мешканців з кількох населених пунктів України.

Сотні людей, серед них діти і пенсіонери, ховалися під зруйнованим мостом в місті Ірпінь, що під Києвом.

5 березня вдалося евакуювати автобусами понад 2 тис. мирного населення — попри зрив домовленостей щодо дотримання режиму тиші з боку РФ українським військовим вдалося вивезти жінок та дітей у безпечне місце.

Уранці залізничні колії, якими мали вивезти місцевих мешканців, підірвали російські військові. Внаслідок вибухів вийшов з ладу пустий евакуаційний потяг, який їхав забирати людей з міста.

Евакуацію з Маріуполя перенесли через те, що війська країни-агресора не дотримувалися режиму тиші.

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості.

Росіяни уранці почали обстріл Волновахи з важкого озброєння. Раніше з ними домовлялися про створення двох гуманітарних кордонів з 9.00 5 березня — у Волновасі і Маріуполі.

.

У напрямку Маріуполь — Запоріжжя тривають бої поблизу населених пунктів Пологи — Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Також Україна закликає Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя — зокрема, з медикаментами та продуктами харчування.