Вторую попытку эвакуации готовят в Мариуполе

Мариуполь получил значительные повреждения в ходе боевых действий, фото: The People's Project

https://racurs.ua/n168000-vtoruu-popytku-evakuacii-gotovyat-v-mariupole.html

Ракурс

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, о 12.00 здійснять нову спробу евакуації мирного населення.

Евакуацію планують розпочати з 12.00, а на період з 10.00 до 21.00 має бути встановлений режим «тиші». Про це повідомляє прес-служба міськради Маріуполя.

Як гуманітарний «зелений» коридор обрано маршрут Маріуполь — Портовське — Мангуш — (в об’їзд Нікольського) Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами з трьох локацій:

СК «Іллічівець» (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація — (проспект Металургів, 193).

Також за маршрутом гуманітарного коридору можна буде виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). На чолі колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

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Відхилятись від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється, — наголошується в повідомленні. — Додаткове сповіщення жителів міста буде відбуватися силами Національної поліції.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, російські війська зірвали евакуацію мирного населення з Маріуполя.