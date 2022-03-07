В Украине заработал телеграм-канал для розыска пропавших без вести

https://racurs.ua/n168052-v-ukraine-zarabotal-telegram-kanal-dlya-rozyska-propavshih-bez-vesti.html

Ракурс

В Україні створили телеграм-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися.

За допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено. Про це повідомив Кабінет міністрів України.

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У запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв’язок із нею

її контактний номер

Посилання тут: https://t.me/poshuk_znyklyh