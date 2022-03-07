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Ракурс
Последствия бомбардировок Харькова, фото: ГСЧС

Бомбить Харьков приказал уроженец Чугуева

7 мар 2022, 12:31
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Російський генерал-майор Олег Маковецький, командувач 6-ї Ленінградської Червонопрапорної армії ВВС и ПВО, особисто віддавав накази на бомбардування мирних міст.

Це під час допиту розповів полонений російський пілот підполковник Максим Гешток. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Андрій Фесун.

Маковецький народився у місті Чугуєві Харківської області у 1996 році.

Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуїві (це Харківська обл). Працюємо. Гаага, — зазначила генарокурор Ірина Венедіктова в повідомленні, опублікованому на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук.



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Зазначається, що всього збитий пілот здійснив три вильоти, в ході яких завдав ударів по цілях, розташованих:

  • між Ізюмом та Балаклеєєю;
  • за 15 км від Харкова;
  • безпосередньо в Харкові.

Источник: Ракурс


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