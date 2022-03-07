Сбит российский пилот. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n168043-pilot-so-sbitogo-rossiyskogo-samoleta-na-harkovschine-rasskazal-o-prestupleniyah.html

Ракурс

Пілота збитого російського винищувача затримали бійці Національної гвардії у Харкові.

Загарбника упіймали сьогодні, 7 березня. Ним виявився заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Ворожий льотчик — один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Зазначається, що затриманий пілот особисто здійснював три вильоти між Ізюмом і Балаклією. Окупант вже своїх координаторів та розповів про злочинні накази. Нацгвардійці передали його в один із поліцейських відділків Харкова.

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Нагадаємо, 5 березня військові Збройних сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК «Ігла». Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший — на околицях Чернігова.