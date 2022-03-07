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Новые данные о потерях оккупантов опубликовал Генштаб ВСУ
Новые данные о потерях оккупантов опубликовал Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n168042-novye-dannye-o-poteryah-okkupantov-opublikoval-genshtab-vsu.htmlРакурс
Війна в Україні триває, наші захисники мужньо борються з ворогом. Станом на ранок 7 березня втрати окупантів складають понад 11 тис. осіб.
Остаточні дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Наразі знищено:
- 290 танків,
- 999 бойових броньованих машин,
- 117 артилерійських систем,
- 50 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 23 засоби ППО,
- 46 літаків,
- 68 гелікоптерів,
- 454 одиниці автомобільної техніки,
- 3 кораблі/катери,
- 60 цистерн з ППМ,
- 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, в ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.