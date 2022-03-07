Новые данные о потерях оккупантов опубликовал Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n168042-novye-dannye-o-poteryah-okkupantov-opublikoval-genshtab-vsu.html

Ракурс

Війна в Україні триває, наші захисники мужньо борються з ворогом. Станом на ранок 7 березня втрати окупантів складають понад 11 тис. осіб.

Остаточні дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Наразі знищено:

290 танків,

999 бойових броньованих машин,

117 артилерійських систем,

50 одиниць реактивних систем залпового вогню,

23 засоби ППО,

46 літаків,

68 гелікоптерів,

454 одиниці автомобільної техніки,

3 кораблі/катери,

60 цистерн з ППМ,

7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.