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Ракурс
Нові дані про втрати окупантів опублікував Генштаб ЗСУ

Нові дані про втрати окупантів опублікував Генштаб ЗСУ

7 бер 2022, 10:43
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Війна в Україні триває, наші захисники мужньо борються з ворогом. Станом на ранок 7 березня втрати окупантів складають понад 11 тис. осіб.

Остаточні дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



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Наразі знищено:

  • 290 танків,
  • 999 бойових броньованих машин,
  • 117 артилерійських систем,
  • 50 одиниць реактивних систем залпового вогню,
  • 23 засоби ППО,
  • 46 літаків,
  • 68 гелікоптерів,
  • 454 одиниці автомобільної техніки,
  • 3 кораблі/катери,
  • 60 цистерн з ППМ,
  • 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.

Джерело: Ракурс


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