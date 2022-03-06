Росія обіцяє і далі бомбити українські міста – заява

https://racurs.ua/ua/n168020-rosiya-obicyaie-i-dali-bombyty-ukrayinski-mista-zayava.html

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Росія розпочала війну в Україні, щодня вчиняючи воєнні злочини, і не збирається зупинятися. Міністерство оборони РФ анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу, — заявили в прес-службі злочинного відомства.

Путінські маріонетки також додали, що попередили про удари «для уникнення загрози життю працівникам підприємств українського ОПК».

Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

Також Росія заявила, що має достовірну інформацію про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.

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Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту, — йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, що 6 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці. Наразі відомо про одного загиблого.