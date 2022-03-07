Закрытие неба или поставки ПВО – Зеленский упрекнул Европу (ВИДЕО)

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав нове звернення. Він наголосив на необхідності нових санкцій проти Російської Федерації.

Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилася від своїх планів, значить потрібен новий санкційний пакет, — сказав глава держави у звернення 7 березня.

За його словами, міжнародна спільнота повинна бути ще більш рішуча. Коли хтось втрачає розум, потрібно забути про страх і комерцію.

Не хочуть дотримуватись цивілізованих правил — не мають отримувати товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує, — наголосив Зеленський.

Також український лідер заявив, що наша держава чекає очищення неба або силами західних партнерів, або постачанням бойових літаків та засобів ППО. Ракети та бомби щодня летять на мирне населення України.

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