Владимир Зеленский призвал мир отказаться от нефти РФ. Фото: ОПУ

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Відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, аби не спонсорувати тероризм, закликав світ президент Володимир Зеленський.

Український лідер закликав цивілізовані країни світу відмовитися від російського експорту, зокрема нафтопродуктів. До такого кроку треба буде вдатися, якщо вторгнення армії РФ в Україну не припиниться. Про це 7 лютого Зеленський заявив у відеозверненні.

Нові санкційні кроки проти війни і заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна — просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію, — заявив президент.

Глав держави зазначив, що російські загарбники не повинні отримувати послуги та товари з цивілізованих країн, якщо хочуть воювати. Зеленський зазначив, що «хай війна їх нагодує". Міжнародну спільноту він закликав діяти рішуче.

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Нагадаємо, американські санкції проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном. А в березні РФ має виплатити 700 млн дол., щоб погасити державний борг.