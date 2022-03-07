Цинично и неприемлемо – Украина отказывается от гуманитарных коридоров в РФ

https://racurs.ua/n168048-cinichno-i-nepriemlemo-ukraina-otkazyvaetsya-ot-gumanitarnyh-koridorov-v-rf.html

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Україна не погоджується з пропозицією окупантів евакуювати цивільне населення до Росії та Білорусі.

Натомість влада пропонує підтримати її маршрути евакуації, серед яких кінцевими містами є Київ, Харків, Запоріжжя. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Росія вже двічі зривала відкриття гуманітарних коридорів, обстрілюючи маршрути. А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно, — зазначила вона.

Верещук розповіла, що до України надійшов лист з РФ з пропозицією, враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10.00 7 березня і відкрити гуманітарні коридори.

Росіяни запропонували відкрити такі гуманітарні коридори:

з Києва (Київ, Гостомель, Раковка, Соснівка, Іванків, Горане, Чорнобиль, Гдень Гомель) з доставкою авіаційним транспортом на територію РФ;

з Харкова: Харків, Нехотіївка, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення;

з Сум: Суми, Суджа, Білгород, далі автомобільним і залізничним транспортом в обрані пункти призначення, або пункти тимчасового розміщення.

Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон. Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою роботи гуманітарних коридорів на українській території, — заявила Верещук.

Україна у відповідь направила своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори та готова відкрити їх з 7 березня.

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