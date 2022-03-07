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Ракурс
13 врагов, обстреливавших жилые массивы, задержали возле Майорска, фото: «Конкурент»

«Подразделение» обстреливавших жилые массивы боевиков задержали на Донеччине

7 мар 2022, 11:42
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У Донецькій області СБУ затримала цілий «підрозділ» бойовиків терористичної організації «ДНР», причетних до обстрілів житлових масивів.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Ці 13 окупантів стріляли по мирних мешканцях, житлових масивах і об'єктах критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ бойовиків чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ.



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Під час бою вони були оточені й затримані, — зазначається в повідомленні. — Наразі бойовики активно співпрацюють зі слідством і надають викривальні свідчення проти РФ.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії нещодавно затримали в Харкові пілота збитого російського винищувача.

Источник: Ракурс


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