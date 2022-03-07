«Підрозділ» бойовиків, які обстрілювали житлові масиви, затримали на Донеччині

13 ворогів, які обстрілювали житлові масиви, затримали біля Майорська, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/ua/n168047-pidrozdil-boyovykiv-yaki-obstriluvaly-jytlovi-masyvy-zatrymaly-na-donechchyni.html

Ракурс

У Донецькій області СБУ затримала цілий «підрозділ» бойовиків терористичної організації «ДНР», причетних до обстрілів житлових масивів.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Ці 13 окупантів стріляли по мирних мешканцях, житлових масивах і об'єктах критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ бойовиків чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ.

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Під час бою вони були оточені й затримані, — зазначається в повідомленні. — Наразі бойовики активно співпрацюють зі слідством і надають викривальні свідчення проти РФ.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії нещодавно затримали в Харкові пілота збитого російського винищувача.