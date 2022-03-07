Российские оккупанты. Фото: УП

https://racurs.ua/n168046-zahvatchiki-zashli-na-territoriu-nikolaevskogo-aeroporta-vsu-pereshli-v-nastuplenie.html

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Триває 12 день україно-російської війни — загарбники не припиняють спроб захопити великі українські міста.

Сьогодні, 7 березня, окупанти знову здійснили спробу захопити аеропорт у Миколаєві й зайшли на територію летовища. Збройні сили України перейшли в наступ. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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Миколаїв. 10.45, 7 березня. Ми переходимо у наступ. Ворог зайшов до нашого аеропорту, — зазначив він.

Нагадаємо, українські військові за одну ніч у Херсонській області знищили понад 30 гелікоптерів ворога. ЗСУ накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону, на якому окупанти частково розмістили свій авіапарк. Також упродовж 6 березня були знищені три колони ворога на підступах до Миколаєва.