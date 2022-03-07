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Около 2 млн украинцев покинули Родину, убегая от войны

Более 1,7 млн украинцев пересекают границу, убегая от войны

7 мар 2022, 14:58
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За межі України вже виїхали понад 1,7 млн її громадян. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців.



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Приблизні цифри того, скільки біженців нині прийняли країни Європи, оприлюднив сьогодні вдень Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України:

  • понад 1 млн — до Польщі;
  • 180 тис. — до Угорщини;
  • 128 тис. — до Словаччини;
  • 83 тис. — до Молдови;
  • 79 тис. — до Румунії;
  • ще понад 183 тис. українців виїхали до інших європейських країн.

На західних пунктах пропуску нині перебувають приблизно 5 тис. легкових авто, понад 2 тис. людей хочуть перейти кордон пішки.

Источник: Ракурс


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