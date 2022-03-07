Понад 1,7 млн українців перетинають кордон, тікаючи від війни

Близько 2 млн українців залишили Батьківщину, тікаючи від війни

https://racurs.ua/ua/n168071-ponad-1-7-mln-ukrayinciv-peretynaut-kordon-tikauchy-vid-viyny.html

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За межі України вже виїхали понад 1,7 млн її громадян. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Приблизні цифри того, скільки біженців нині прийняли країни Європи, оприлюднив сьогодні вдень Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України:

понад 1 млн — до Польщі;

180 тис. — до Угорщини;

128 тис. — до Словаччини;

83 тис. — до Молдови;

79 тис. — до Румунії;

ще понад 183 тис. українців виїхали до інших європейських країн.

На західних пунктах пропуску нині перебувають приблизно 5 тис. легкових авто, понад 2 тис. людей хочуть перейти кордон пішки.