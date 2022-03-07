Данілов про війну з Росією – Наш народ перемолов не одну імперію

https://racurs.ua/ua/n168070-danilov-pro-viynu-z-rosiieu-nash-narod-peremolov-ne-odnu-imperiu.html

Ракурс

Війну в Україні, яку розпочала країна-загарбник Росія, прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

На жаль, ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни. Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику «спаленої землі», повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

7 березня о 5.00 російські окупаційні війська застосували «Смерч» проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу — пожежі та руйнування.

Крім цього, також 6 березня російські окупанти, продовжуючи «чорний список» своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому у Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень.

І це тільки за один день… Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму, — прокоментував Данілов.

Він наголосив, що Україна вже має списки тих, хто віддавав накази, і тих, хто їх виконував — наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах.

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