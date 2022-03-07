ЗСУ знищили між Харковом та Сумами величезне угруповання окупаційних військ

ЗСУ знищили між Харковом та Сумами величезне угруповання РФ. Фото:

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Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів, які планують окупувати державу.

Між Харковом та Сумами формувалося величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Його більше немає, оскільки підрозділи агресора знищені. Про це 7 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі телемарафону.

Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани, — наголосив радник Єрмака.

Арестович переконує, що оперативні можливості Росії дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі. За його словами, 6 березня підрозділи агресора фактично не просунулися вглиб України — на Харківщині їх вибили з Чугуєва, активно знищують ворога під Миколаєвом, а під Києвом загарбників накривають артилерією. З початку вторгнення війська РФ не пройшли маленькі передмістя, Бучу та Гостомель.

Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо, — зазначив він.



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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за 11 днів війни українській військові зламали натиск загарбника, тому окупанти суттєво знизити інтенсивність бойових дій. Фіксуються спроби окупантів перегрупуватися, та сконцентрувати сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.