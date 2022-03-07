Баскова за пропаганду войны заочно арестовали в Украине

https://racurs.ua/n168074-baskova-za-propagandu-voyny-zaochno-arestovali-v-ukraine.html

Ракурс

Микола Басков, російський співак, який публічно підтримав напад на Україну, отримав відповідь за свої дії в Офісі генерального прокурора України.

У нашій країні співак отримав статус підозрюваного, суд дозволив його заарештувати. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Для вас це у практичній площині означає, що в найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої перетнете, — написала вона.

Генпрокурор зазначила, що Басков звинувачується в пропаганді та виправдовуванні війни, а також фактично «запросив росіян на смерть в Україну».

І цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте, що ваш заклик, поширений у соціальних мережах — це мільйони «інфікованих» вашою думкою громадян Росії, — звернулася до Баскова Венедіктова.

За її словами, українські прокурори вважають, що співак скоїв злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі.

Ба більше, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт, — додала генпрокурор.

Нагадаємо, що декілька російських знаменитостей висловилася на підтримку війни Володимира Путіна проти України. Серед них — і відомий співак Микола Басков.

Маріонетка кремлівської влади написав в Instagram: «Росія війни не починає, Росія їх завершує". Басков має майже 5 млн підписників, Instagram після перевірки позначив його пост як «неправдиву інформацію».

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