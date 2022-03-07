Венгрия запретила поставки оружия Украине через свою территорию

https://racurs.ua/n168083-vengriya-zapretila-postavki-orujiya-ukraine-cherez-svou-territoriu.html

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Фашистська армія Росії продовжує обстрілювати житлові квартали українських міст. На тлі цих подій Угорщина й надалі продовжує підігравати країні-окупанту. Цього разу Будапешт заборонив доставляти Україні зброю через свою територію. Заяву проросійського прем'єра сусідньої країни Віктора Орбана розповсюдила його прес-служба.

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Йде дванадцятий день війни. Ми оцінили ситуацію. Видано указ, в якому чітко зазначено, що зброю не можна перевозити з території Угорщини на територію України. Це попереджувальний знак про те, що воєнні дії дедалі ближче та ближче до угорського кордону, — заявили у Орбана.

Там також додали, що кількість біженців збільшуватиметься й тому Угорщина повинна бути готовою приймати все більше людей.