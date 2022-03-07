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Слезай с крыши - в Запорожской области люди противостоят снайперам РФ

Слезай с крыши — в Запорожской области люди противостоят снайперам РФ (ВИДЕО)

7 мар 2022, 18:00
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Війна Росії проти України триває. 7 березня у місті Токмак, Запорізької області, місцеві мешканці вийшли на протест проти так званої «денацифікації», яку здійснює фашистська Росія, обстрілюючи житлові квартали українських міст. Люди не дають окупантам знімати прапори України.

Ану злазь з даху, — вигукують українців до снайперів окупантів.



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Відповідний відеозапис сьогодні оприлюднив у Фейсбук фотокореспондент Ян Доброносов.

Источник: Ракурс


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