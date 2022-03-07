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Ракурс
Фашисты РФ обстреляли хлебозавод в Макарове - 13 погибших

Фашисты РФ обстреляли хлебозавод в Макарове — 13 погибших

7 мар 2022, 17:35
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Російські фашисти 7 березня «денацифікували» хлібозавод у місті Макарів на Київщині. Внаслідок авіаудару окупантів загинуло 13 осіб, рятувальникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути із завалів п’ятьох осіб.

За попередньою інформацією ДСНС, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб.



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Снаряд потрапив на територію ДП «Макарівський хлібозавод», який не експлуатується, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву 1873 року. Там триває пожежа.

Источник: Ракурс


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