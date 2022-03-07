Фашисты РФ обстреляли хлебозавод в Макарове - 13 погибших

https://racurs.ua/n168082-fashisty-rf-obstrelyali-hlebozavod-v-makarove-13-pogibshih.html

Ракурс

Російські фашисти 7 березня «денацифікували» хлібозавод у місті Макарів на Київщині. Внаслідок авіаудару окупантів загинуло 13 осіб, рятувальникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути із завалів п’ятьох осіб.

За попередньою інформацією ДСНС, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб.

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Снаряд потрапив на територію ДП «Макарівський хлібозавод», який не експлуатується, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву 1873 року. Там триває пожежа.