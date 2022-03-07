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Фашисты РФ обстреляли хлебозавод в Макарове - 13 погибших
Фашисты РФ обстреляли хлебозавод в Макарове — 13 погибшихhttps://racurs.ua/n168082-fashisty-rf-obstrelyali-hlebozavod-v-makarove-13-pogibshih.htmlРакурс
Російські фашисти 7 березня «денацифікували» хлібозавод у місті Макарів на Київщині. Внаслідок авіаудару окупантів загинуло 13 осіб, рятувальникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути із завалів п’ятьох осіб.
За попередньою інформацією ДСНС, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб.
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Снаряд потрапив на територію ДП «Макарівський хлібозавод», який не експлуатується, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву 1873 року. Там триває пожежа.