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Ілюстративне фото / Фашисти РФ вгатили по хлібозаводу в Макарові — 13 загиблих
Фашисти РФ вгатили по хлібозаводу в Макарові — 13 загиблихhttps://racurs.ua/ua/n168082-fashysty-rf-vgatyly-po-hlibozavodu-v-makarovi-13-zagyblyh.htmlРакурс
Російські фашисти 7 березня «денацифікували» хлібозавод у місті Макарів на Київщині. Внаслідок авіаудару окупантів загинуло 13 осіб, рятувальникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути із завалів п’ятьох осіб.
За попередньою інформацією ДСНС, у момент обстрілу на території заводу перебувало близько 30 осіб.
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Снаряд потрапив на територію ДП «Макарівський хлібозавод», який не експлуатується, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву 1873 року. Там триває пожежа.