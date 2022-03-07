Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданское население — СБУ — война РФ против Украины

https://racurs.ua/n168095-armiya-rf-imeet-pryamoe-ukazanie-rasstrelivat-grajdanskoe-naselenie-sbu-video.html

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Фашистська армія Росії має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян України. Про це на відео Службі безпеки України зізнався один із російських загарбників, якого підстрелили свої.

З його слів, у перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці — по них відкрили вогонь свої. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео — поранили в ноги. Він вижив, бо його вивезла дочка вбитої українки.

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За даними СБУ, полонений солдат-окупант є важливим свідком звірств російських терористів.