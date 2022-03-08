РФ за 30 лет не потеряла столько техники, сколько за 13 дней в Украине. Фото: ВСУ

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Російська Федерації в Україні втратила велику кількість не лише живої сили, але й техніки.

За минулі три десятиліття Росія не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів повномасштабної війни в Україні. Про це 8 березня заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні, — зазначив глава держави.

Зеленський також не виключив, що у Росії ще достатньо машин для вбивства — ракет для терору та 500-кілограмових бомб, які окупанти можуть скинути на Чернігів, Київ, Одесу, Харків, Полтаву та Житомир та десятки інших українських міст.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін є «вичерпаною силою у світі». Міністр наголосив, що з російською окупаційною армією в Україні вже покінчено й Кремль повинен це визнати.