Защитники Николаева получили подкрепление. Фото:

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Місто Миколаїв 8 березня отримало підкріплення — підрозділи Збройних сил з технікою.

Оборонці обласного центру готуються до наступу на російські війська. Загарбників місцева влада обіцяє «розвалити». Операція зі звільнення регіону запланована на сьогодні, 8 березня. Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою. Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо — ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня, — зазначив він.

Раніше Віталій Кім в національному телеефірі заявив, що російське командування поставило завдання будь-якою ціною взяти Миколаїв.

Але у нас є наше завдання за будь-яку ціну їх не пустити. У нас є розуміння, де він ходить, що він робить. У нас з бойовим духом все добре, ми їм наваляємо так, що підемо до Херсону і виб'ємо з Херсону, — зазначив очільник облдержадміністрації.



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У Генштабі ЗСУ 8 березня заявили, що у передмісті Миколаєва ведуться оборонні бої. У ДСНС повідомляли, що у Миколаївській області за підсумками 7 березня загинуло четверо осіб через обстріли з боку російських окупантів.

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти здійснили спробу захопити аеропорт у Миколаєві й зайшли на територію летовища. Збройні сили України перейшли в наступ.