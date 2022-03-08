Логотип компании British Petroleum, фото: HeLider

https://racurs.ua/n168135-british-petroleum-ne-budet-pokupat-rossiyskie-neft-i-gaz.html

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Британська нафтогазова компанія British Petroleum не укладатиме нові угоди щодо купівлі російської нафти та газу, проте продовжить працювати за вже чинними контрактами.

Про це вказано в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Компанія також виходить зі свого пакету акцій російської «Роснафти» (загалом 19,75% акцій), якими вона володіла з 2013 року.

Крім того, правління British Petroleum ухвалило рішення виділити Україні гуманітарну допомогу на суму 20 млн дол.

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Напад Росії на Україну є актом агресії, який має трагічні наслідки в усьому регіоні. BP працює в Росії понад 30 років, співпрацюючи з блискучими російськими колегами. Однак ця військова акція є фундаментальною зміною, — наголошує очільник компанії Хельге Лунд. — Це призвело до того, що після ретельного процесу правління BP дійшло висновку, що наша взаємодія з «Роснефтью», державним підприємством, просто не може продовжуватися.

Нагадаємо, від закупівлі нафти та газу в Росії також відмовилася компанія Shell.