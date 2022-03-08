Генштаб увидел признаки того, что Беларусь готовится к войне. Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/n168134-genshtab-vsu-uvidel-priznaki-togo-chto-belarus-gotovitsya-k-voyne.html

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Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Білорусі до можливої широкомасштабної участі ЗС цієї країни у бойових діях проти України на боці Росії.

У Білорусу зафіксовано часткове перегрупування сухопутних військ та сил спеціальних операцій. У районі Бреста перебувають по одній бронетанковій групі зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади (Брест) та 103 окрема повітряно-десантна бригада (Вітебськ) ЗС Білорусі. Про це 8 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

У районі Олександрівки, що неподалік прикордонного КПП в районі села Вільча, перебувають дві бронетанкові групи зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади. В районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) зафіксували дві бронетанкові групи 103 окремої повітряно-десантної бригади.

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Українські військові зазначають, що російські окупанти зараз зосередили свої основні зусилля для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської й Донецької областей.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко на третій день російського вторгнення визнав, що з півдня Білорусі були випущені ракети по позиціях України. Самопроголошений президент запевнив, що це був «вимушений крок», оскільки на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю було начебто розгорнуті ракетні дивізіони, «які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях».