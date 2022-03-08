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Ракурс
Алексей Арестович, фото: «Украинские новости»

За сутки украинские военные совершили семь контратак — Арестович

8 мар 2022, 14:43
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Українські військові впродовж минулої доби, 7 березня, здійснили щонайменше сім контратак.

Про це сьогодні, 8 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За вчора Збройні сили України та інші військові формування сил оборони здійснили не менше, ніж сім контратак, — розповів Арестович.

Так, 7 березня внаслідок контратаки в районі Маріуполя було знищено танкову колону противника. Крім того, в зоні Операції об'єднаних сил один із повітряних десантних підрозділів ЗСУ знищив колону противника.



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Також Арестович зазначив, що місто Харків входить у контратаку.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині завдяки переданій на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot інформації було знищено колону ворога.

Источник: Ракурс


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