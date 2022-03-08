Алексей Арестович, фото: «Украинские новости»

https://racurs.ua/n168133-za-sutki-ukrainskie-voennye-sovershili-sem-kontratak-arestovich.html

Ракурс

Українські військові впродовж минулої доби, 7 березня, здійснили щонайменше сім контратак.

Про це сьогодні, 8 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За вчора Збройні сили України та інші військові формування сил оборони здійснили не менше, ніж сім контратак, — розповів Арестович.

Так, 7 березня внаслідок контратаки в районі Маріуполя було знищено танкову колону противника. Крім того, в зоні Операції об'єднаних сил один із повітряних десантних підрозділів ЗСУ знищив колону противника.

.

Також Арестович зазначив, що місто Харків входить у контратаку.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині завдяки переданій на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot інформації було знищено колону ворога.