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Олексій Арестович, фото: «Українські новини»
За добу українські військові здійснили сім контратак — Арестовичhttps://racurs.ua/ua/n168133-za-dobu-ukrayinski-viyskovi-zdiysnyly-sim-kontratak-arestovych.htmlРакурс
Українські військові впродовж минулої доби, 7 березня, здійснили щонайменше сім контратак.
Про це сьогодні, 8 березня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За вчора Збройні сили України та інші військові формування сил оборони здійснили не менше, ніж сім контратак, — розповів Арестович.
Так, 7 березня внаслідок контратаки в районі Маріуполя було знищено танкову колону противника. Крім того, в зоні Операції об'єднаних сил один із повітряних десантних підрозділів ЗСУ знищив колону противника.
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Також Арестович зазначив, що місто Харків входить у контратаку.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині завдяки переданій на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot інформації було знищено колону ворога.