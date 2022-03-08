Алексей Данилов, фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n168137-dayte-nam-pvo-my-sami-zakroem-nebo-danilov.html

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Секретар РНБО Олексій Данілов закликає НАТО надати Україні бойові літаки та системи протиповітряної оборони (ППО), щоб наша держава в такому разі самостійно могла закрити небо.

Про це Данілов заявив в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах, — наголосив Данілов.

Він зазначив, що Україна вдячна за кожен патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку, проте нагально потребує допомоги щодо бойової авіації та засобів ППО.

Cаме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба — передача бойової авіації і засобів ПВО, — наголосив Данілов.



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Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей, — додав він.

Нагадаємо, українські військові вже знищили щонайменше 80 гелікоптерів та 48 літаків ворога.