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Больница — секретная база НАТО? В Изюме разрушили приемное отделение (ФОТО, ВИДЕО)
Больница — секретная база НАТО? В Изюме разрушили приемное отделение (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n168140-bolnica-sekretnaya-baza-nato-v-izume-razrushili-priemnoe-otdelenie-foto-video.htmlРакурс
В Ізюмі Харківської області вщент зруйновано приймальне відділення міської лікарні. Хворим довелось самотужки вибиратись з-під завалів.
Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.
Я думав, що ворота до пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Імовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли, — прокоментував він фото і відео лікарні в Ізюмі, які виклав у своєму ФБ..
Раніше «Ракурс» повідомляв, що Ізюм у ніч на 3 березня російські окупанти обстріляли з важкого озброєння. Місто вщент зруйноване рашистами і перебуває у стані гуманітарної катастрофи.