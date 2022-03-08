Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Больница — секретная база НАТО? В Изюме разрушили приемное отделение (ФОТО, ВИДЕО)

Больница — секретная база НАТО? В Изюме разрушили приемное отделение (ФОТО, ВИДЕО)

8 мар 2022, 16:57
999

В Ізюмі Харківської області вщент зруйновано приймальне відділення міської лікарні. Хворим довелось самотужки вибиратись з-під завалів.

Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

Я думав, що ворота до пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Імовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли, — прокоментував він фото і відео лікарні в Ізюмі, які виклав у своєму ФБ.



.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Ізюм у ніч на 3 березня російські окупанти обстріляли з важкого озброєння. Місто вщент зруйноване рашистами і перебуває у стані гуманітарної катастрофи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров