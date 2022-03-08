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Ракурс
Лікарня - секретна база НАТО? В Ізюмі зруйнували приймальне відділення

Лікарня — секретна база НАТО? В Ізюмі зруйнували приймальне відділення (ФОТО, ВІДЕО)

8 бер 2022, 16:57
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В Ізюмі Харківської області вщент зруйновано приймальне відділення міської лікарні. Хворим довелось самотужки вибиратись з-під завалів.

Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

Я думав, що ворота до пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Імовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли, — прокоментував він фото і відео лікарні в Ізюмі, які виклав у своєму ФБ.



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Раніше «Ракурс» повідомляв, що Ізюм у ніч на 3 березня російські окупанти обстріляли з важкого озброєння. Місто вщент зруйноване рашистами і перебуває у стані гуманітарної катастрофи.

Джерело: Ракурс


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