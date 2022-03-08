Лікарня - секретна база НАТО? В Ізюмі зруйнували приймальне відділення

В Ізюмі Харківської області вщент зруйновано приймальне відділення міської лікарні. Хворим довелось самотужки вибиратись з-під завалів.

Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

Я думав, що ворота до пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Імовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли, — прокоментував він фото і відео лікарні в Ізюмі, які виклав у своєму ФБ.