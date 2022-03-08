Новинський заявив, що нікуди не втікатиме і допомагає ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168139-novynskyy-zayavyv-scho-nikudy-ne-vtikatyme-i-dopomagaie-zsu.html

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Народний депутат і бізнесмен Вадим Новинський повідомив, що перебуває в Києві та допомагає українцям у дні рашистської агресії.

Я у Києві. Нікуди не літав і нікуди не поїду. Дії Російської Федерації проти України можуть бути розцінені лише як акт агресії, — заявив Новинський і додав, що його «Смарт-Холдинг» і фонд допомагають біженцям, волонтерам і Збройним силам.

Благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці вже виділив понад 250 млн грн на гуманітарні цілі.

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Це тільки початок. Ми допомагаємо і допомагатимемо в тих обсягах, які будуть потрібні Україні та українцям, щоб вистояти у складній ситуації. Особисто я перебуваю в Україні. Нікуди не збираюся виїжджати. Беру участь в засіданнях Верховної Ради, активно займаюсь координацією діяльності гуманітарного штабу, у якому задіяні представники усіх підприємств «Смарт-Холдингу», — йдеться у заяві Новинського на його ФБ-сторінці.

Новинський відомий своїми проросійськими поглядами. Він раніше заперечував російську агресію і окупацію території України, стверджував, що на Донбасі йде «громадянська війна», також він намагався заблокувати ухвалення закону про мову.