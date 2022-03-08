Окупанти пропонували Терехову здати Харків за винагороду. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n168138-okupanty-proponuvaly-terehovu-zdaty-harkiv.html

Ракурс

Підкупити владу Харкова намагалися загарбники з Російської Федерації.

Представники країни-агресора надіслали меру Харкова Ігорю Терехову листа. У повідомленні йшлося про те, щоб міський голова не доводив ситуацію до гуманітарної катастрофи. Для обговорення гарантій безпеки йому запропонували звернутися в певний Telegram-канал. Про це 8 березня в ефірі українського телемарафону заявив сам Терехов.

Зазначається, що мер відіслав московитів шляхом російського військового корабля.

Я отримав те ж повідомлення, як і чиновники з обласної адміністрації. Я не реагую на це. Про що ми можемо говорити? — зазначив він.



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За словами Терехова, комунальні служби працюють, а обласний центр забезпечений водою, теплом — там, де це можливо.

Нагадаємо, накази на бомбардування мирних міст особисто віддавав російський генерал-майор Олег Маковецький, командувач 6-ї Ленінградської Червонопрапорної армії ВВС и ПВО. При цьому сам окупант народився у місті Чугуєві Харківської області у 1996 році.