ООН запретила сотрудникам называть агрессию России в Украине войной

https://racurs.ua/n168142-oon-zapretila-sotrudnikam-nazyvat-agressiu-rossii-v-ukraine-voynoy.html

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ООН заборонила називати агресію Росії проти України війною. Натомість рекомендується називати війну «конфліктом» або «військовим наступом». При цьому за 12 днів війни в Україні вбито сотні мирних жителів, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.

Співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор в особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

Про це повідомило видання Irish Times. Його журналісти ознайомилися зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН, який розіслано 7 березня.

Росія, держава-агресор, називає війну «спецоперацією». РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії «війною».

Використовуйте терміни «конфлікт» чи «військовий наступ», а не «війна» чи «вторгнення», коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти, — йдеться у листі до співробітників ООН.

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення «репутаційного ризику».

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Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має блокуючий голос там.

Видання звернулося по коментарі до секретаріату ООН, але не отримало їх.