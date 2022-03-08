Вышел в магазин — оказался в армии РФ. Новая история пленного вояки ЛНР

https://racurs.ua/n168147-vyshel-v-magazin-okazalsya-v-armii-rf-novaya-istoriya-plennogo-voyaki-lnr-video.html

Ракурс

Нове відео із бойовиком так званої «ЛНР» показує всю суть політики окупантів і професіоналізм «супер потужної армії РФ».

Один із військовополонених розповів, як проходить мобілізація на територіях, які вирішила «захищати» Росія. Відео показує і рівень путінських вояк, які пруть на Україну.

Вийшов у магазин за продуктами, мене запакували прямо на вулиці та привезли до якоїсь будівлі. Потім кинули у самоскид і з іншими повезли далі. Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв — бо не вмію навіть, — розповів один із військовополонених.



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Середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22−23 роки.