У Путина заявили, что не планируют свержение украинской власти

https://racurs.ua/n168203-u-putina-zayavili-chto-ne-planiruut-sverjenie-ukrainskoy-vlasti.html

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Російська злочинна влада заплуталася у власній брехні щодо України. Нову заяву зробила прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

За її словами, диктатор Володимир Путін вже не планує повалення чинної влади в Україні в межах повномасштабного вторгнення на українську територію. Про це Захарова заявила на брифінгу 9 березня, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У наші плани не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення, — запевнила представниця МЗС РФ.

Серед причин нападу Росії на Україну вона назвала «нелояльність» української влади до росіян та відмова від здачі Донбасу.

Представниця країни-агресора повторила тезу Путіна, що РФ здійснює «спецоперацію» в Україні.

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Нагадаємо, з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін називав чинну українську владу «зграєю наркоманів та неонацистів», а війну — «денацифікацією».

Після перемовин з Путіним 3 березня президент Франції Еммануель Макрон дійшов висновку, що той прагне захопити всю Україну.