Десантники гранатой обломали когти российского "Тигра"

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Під Миколаєвом українські десантники зупинили російський бронеавтомобіль «Тигр». Спочатку вони прострілили йому колеса, а військові ЗС РФ вискочили й почали відстрілюватися.

У прес-службі десантно-штурмових військ розповіли, що російський військовий броньований автомобіль «Тигр» виїхав на бойові позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

На вимогу Миколаївських десантників, що обороняють підступи до свого рідного міста, бронемашина пригальмувала, проте усвідомивши, що перед ними українські військові, окупанти почали давати драпака.

Десантники зупинили її, простріливши колеса. Однак здаватися окупанти не захотіли, а зайняли оборону та почали відстрілюватися.